Москва, , 17:34 — REGNUM В течение 2020 года планируется разыграть гранты на 3 млрд рублей в три этапа — первая волна будет запущена уже 20 января. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин на встрече представителей медиаиндустрии, лидеров мнений с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, организованной по инициативе Института развития интернета.

«Первая волна стартует 20 января. На сайте ИРИ есть возможность отправить заявку. Вторая волна ориентировочно — это март-апрель. Третья волна начнётся в октябре 2020 года. Может быть, будет ещё волна промежуточная», — заявил Ключкин.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, процедура отбора проектов будет максимально открытой и прозрачной и основана на опыте финансирования Фонда кино и Фонда президентских грантов.

«Гранты будут предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов», — указал Кириенко.

Для участников конкурса предназначена специальная программа, в рамках которой командам объяснят все аспекты финансирования и совместной работы с государством. Для консультаций будет специально организована прямая линия.

Правила и критерии конкурса будут определяться наблюдательным советом конкурса, созданным Институтом развития интернета. Отбор проектов также разбит на ряд этапов, по аналогии с Фондом кино. В закрытую часть оценки включена экспертная группа, где представители индустрии будут анонимно голосовать за те или иные проекты.

В рамках конкурса предлагается несколько рамочных тем для проектов — в частности, «Живая память» (о ветеранах и Дне Победы), «Мы вместе» (о многообразии культур составляющих Россию народов), «Делай добро» (волонтёрские проекты), «Гордимся» (достижения в культуре и спорта) и «Действуй» (образовательные конкурсы и форумы).

Аналогичный конкурс планируется запустить и в 2021 году.