Воронеж, , 17:32 — REGNUM Почти 1,74 млрд рублей запланировано на финансирование региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Воронежской области в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона по итогам планёрного совещания 23 декабря. Как уточнил глава департамента здравоохранения области Александр Щукин, на данный момент освоено 99,4% средств.

В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в регионе на базе Диагностического центра создан региональный центр организации первичной медико-социальной помощи, также сданы две вертолетные площадки круглосуточного использования, построено восемь фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году планируется начать тиражирование в регионе «Новой модели поликлиники». В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» поставлено и введено оборудование для переоснащения регионального сосудистого центра областной клинической больницы №1 и первичных сосудистых отделений в Борисоглебской и Павловской районных больницах. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» завершено переоснащение онкоурологического отделения ВОКБ №1 и областного онкологического диспансера, в Лискинской районной больнице открыт центр амбулаторной онкологической помощи.

На 2020 год запланирован перевод всех детских поликлиник региона на формат «бережливых», что позволит значительно повысить качество обслуживания пациентов. Также на 2020 год запланирован старт строительства ряда крупных медицинских учреждений.

«Также у нас, как и в стране, запускается программа модернизации первичного звена здравоохранения. Речь идет о повышении качества предоставляемых услуг, ремонте ФАПов, поликлиник и оснащении подобного рода учреждений. На эти цели только своих средств мы запланировали более 1,5 млрд рублей. Давайте не будем ждать, когда сформируется программа на федеральном уровне, а приступим уже в первом квартале следующего года», — дал поручение губернатор Александр Гусев.