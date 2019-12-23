Лос-Анджелес, США, , 17:31 — REGNUM Аналитики с сайта League of Graphs назвали персонажа игры League of Legends (LoL), за которого игроки чаще всего «стоят в AFK» (бездействуют). Им оказался Браум, сообщил портал PCGamesN 22 декабря.

Показатель AFK у Браума составляет 2,29%, что делает его самым популярным героем LoL «для бездействия». На втором месте в списке находится Ясуо (1,79%).

Термином AFK (Away From Keybord) в онлайн-играх называют ситуацию, когда один из игроков перестаёт управлять своим персонажем, оставляя его бездействовать. Часто геймеры делают так, чтобы продемонстрировать своё нежелание продолжать матч.

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