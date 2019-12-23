Санта-Моника, США, , 17:24 — REGNUM Обладатели God of War бесплатно получат «Праздничный набор» внутриигровых предметов. Об этом 22 декабря сообщалось на странице проекта в магазине PS Store.

В «Праздничный набор» входят доспехи для Кратоса и Атрея, а также четыре разных щита для протагониста. Сообщается, что новые предметы можно будет использовать с самого начала игра.

Напомним, God of War вышла 20 апреля 2018 года. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков.

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