Магас, , 17:19 — REGNUM Девочку из Ингушетии Аишу А., которая находится на излечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, должны выписать к Новому году. Агентство городских новостей «Москва» пишет, что в медицинском учреждении уточнили дату выписки — 25 декабря.

Напомним, семилетняя девочка была доставлена из Ингушетии в Москву 5 июля. Ее состояние было крайне тяжелым. В семье родственников отца, где воспитывался ребенок, Аише нанесли многочисленные травмы. У нее были зафиксированы в том числе переломы ребер и позвонков, ожоги мягких тканей ягодиц, повреждения обеих рук. Ребенку были проведены множество операций, была ампутирована часть правой руки.

По подозрению в истязании девочки задержана тетя, она находится в СИЗО.

По информации уполномоченного по правам детей в России Анны Кузнецовой, мать девочки, у которой та была отобрана после развода с мужем, может рассчитывать на возвращение ей ребенка.

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