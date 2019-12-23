Москва, , 17:16 — REGNUM Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря. Их проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами.

Как ранее заявили в Минкомсвязи, целью учений является проверка целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, а также интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования при негативных внешних воздействиях.

В ведомстве заверили, что испытания не затронут рядовых интернет-пользователей, поскольку будут проводиться на специально выделенных киберполигонах. Данные об итогах учений позднее будут обнародованы.

Напомним, так называемый закон о «надёжном Рунете» президент России Владимир Путин подписал в мае 2019 года, а с 1 ноября он официально вступил в силу.