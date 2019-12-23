Ростов-на-Дону, , 17:12 — REGNUM В управлении МВД России по Ростовской области в преддверии новогодних каникул дали рекомендации по выбору пиротехники. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 23 декабря.

Покупателям стоит обратить внимание на сертификат продукции. Только товар, изготовленный в соответствии с разработанными стандартами, не представляет угрозы безопасности жизни и здоровью людей. Наряду с этим при использовании петард и фейерверков необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Полиция просит жителей Ростовской области быть внимательными и сообщать о реализации несертифицированного товара.