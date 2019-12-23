Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Прямое железнодорожного сообщения с Крымом, которое возобновилось запуском поезда из Петербурга в Севастополь 23 декабря, будет востребовано у людей советской закалки и пользоваться популярностью у аэрофобов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала представитель крымского туроператора «Кандагар» в Петербурге Ирина Музалькова.

Вагон поезда Петербург-Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в понедельник, 23 декабря, из Петербурга в Крым ушёл первый поезд «Таврия», который пройдёт по железнодорожному мосту, соединившему Керченский и Таманский полуострова. Первый состав прибудет на конечную станцию в Симферополе около 10 часов утра 25 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Как провожали первый поезд в Крым — фоторепортаж из Петербурга

«Для нас это хорошая возможность принимать детей из Петербурга. В Крым многие захотят проехать по мосту, чтобы посмотреть на него», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, многие потенциальные туристы не любят и боятся летать, поэтому железная дорогая будет отличной альтернативой для них.

«Поезд выбирают и те, кто сохранил советскую закалку и ждал запуска железнодорожного сообщения в Крым», — подчеркнула специалист туротрасли.

В дороге до Крыма Музалькова посоветовала почитать путеводитель по Крыму или книжку.