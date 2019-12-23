Брянск, , 17:12 — REGNUM Медицинские профосмотры на употребление наркотиков провели в сентябре и ноябре 2019 года в Брянске. В них приняли участие 1,2 тысячи школьников. Такие данные привели 23 декабря на совместном заседании антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Брянска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Профосмотры проводились на добровольной основе с письменного согласия в пяти общеобразовательных учреждениях. По словам психиатра-нарколога Брянского областного наркологического диспансера Ирины Галичевой в результате инструментальных и иных исследований в 2019 году положительных результатов выявлено не было. Кроме того, 15,5 тысячи несовершеннолетних приняли участие в тестировании в форме онлайн-опроса.

В феврале-марте 2019 года специальное тестирование на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств прошли более 15 тысяч человек в возрасте от 13 до 18 лет из 59 школ Брянска.