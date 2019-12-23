Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM Школьники из Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи и пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа отправились со станции «Ростов-Главный» в Москву. В российской столице ребята примут участие в Кремлёвской ёлке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 23 декабря.

Пассажирами специального детского поезда № 581 сообщением Минеральные Воды — Ростов — Москва стали 432 ребёнка и 96 сопровождающих из восьми субъектов России. Меню для детей утверждено специалистами Роспотребнадзора. При его разработке были также учтены национальные требования.

ИА REGNUM напоминает, что традиционный новогодний праздник в Кремле состоится 25 декабря. Участие в нём примут школьники в возрасте от 8 до 13 лет. Среди них — отличники учёбы и дети из многодетных семей, победители конкурсов и олимпиад.