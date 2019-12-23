Боровск, Калужская область, , 17:11 — REGNUM Многодетная семья Воробьёвых из Калуги, в которой воспитывают пятерых сыновей, первой в регионе приняла участие в новом благотворительном проекте «Дорогами счастья». Цель акции — предоставить многодетным семьям возможность познакомиться с историей и достопримечательностями родного края. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области

Многодетная семья Воробьёвых из Калуги. Фото пресс-службы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области

Экскурсионная программа стартовала в областном центре, продолжилась в городе воинской славы Малоярославце и завершилась в древнем Боровске. Здесь Воробьёвы посетили старейшие церкви калужской земли, в монастырской чайной Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы приняли участие в мастер-классе по приготовлению хлеба. Особую радость у детей вызвало катание на лошадях. Продолжился маршрут в новом туристическо-образовательном объекте «Домик счастья», где члены семьи самостоятельно изготовили рождественский венок.

В 2020 году власти Боровского районе, первые поддержавшие идею проведения экскурсий для многодетных семей, планируют ежемесячно принимать семьи с детьми из сёл и городов края. В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области надеются, что и другие муниципалитеты, в каждом из которых немало достопримечательностей, также поддержат это новввоедение.

«Реализация проекта позволит развивать культуру проведения совместного досуга детей и их родителей, а также познакомить подрастающее поколение с красотами и достопримечательностями родного края, сделав этот процесс максимально комфортным», — считает детский омбудсмен Ольга Коробова.

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