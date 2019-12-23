Ханты-Мансийск, , 16:58 — REGNUM В Югре почти в два раза увеличилось число пациентов с редким генетическим заболеванием — муковисцидозом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В 2019 году врачи ХМАО поставили на учёт семь человек с муковисцидозом. Ранее регистрировалось не более 1−2 пациентов в год.

Увеличение числа заболевших в департаменте связывают с выявлением патологии на ранних стадиях на современном оборудовании.

Отмечается, что муковисцидоз является наследственным заболеванием, которое характеризуется тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.