Москва, , 16:57 — REGNUM Проблемы с перевозками в новогодние праздники могут возникнуть у российских авиакомпаний, сообщила 23 декабря Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Группа компаний пояснила, что срыв программы перевозок может произойти из-за нерешённости вопроса об использовании порядка 30 самолётов. Ассоциация направила обращение заместителю российского министра транспорта Александру Юрчику.

В письме сообщается о «критической ситуации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов авиакомпаний в приложения к соглашениям, заключённым РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации».

Из-за того, что перечень российских самолётов не внесён в указанный список, могут произойти массовые срывам программ перевозок в период предстоящих праздников.

«По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идёт о 27−30 воздушных судах. Данные воздушные суда планировались авиакомпаниями для выполнения программ полётов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества воздушных судов в приложение к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Ассоциация попросила Юрчика рассмотреть их обращение, чтобы под Новый год не возникло осложнений с перевозками.

Читайте ранее в этом сюжете: Росавиация прогнозирует рост новогодних чартерных рейсов на 7%