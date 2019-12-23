Новороссийск, Краснодарский край, , 16:48 — REGNUM Авария на Троицком групповом водопроводе, в результате которой жители Крымска, Новороссийска и Геленджика остались без воды, устранены 23 декабря, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Авария произошла на территории Крымского района. Специалисты работали на месте ЧП всю ночь — на данный момент заменён аварийный участок трубы, ведутся работы по заполнению системы и ее промывке.

«Вода в полном объеме уже поступила в Крымск. Жители Новороссийска получат ее к 16:00, Геленджика — к 18:00. Ход работ держится на постоянном контроле совместно с Главным управлением МЧС края», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на водоводе произошла рано утром 22 декабря. Без воды остались жители трёх городов Кубани — всего около 160 тыс. человек. Добавим, что в этом году власти региона приняли решение выделить 10 млрд рублей на обновление Троицкого, Ейского и Таманского групповых водоводов, работы планирую завершить до 2023 года.

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