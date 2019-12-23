Рига, , 16:46 — REGNUM 24 и 25 декабря на всей территории Латвии снега не ожидается. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на Латвийский центр геологии и метеорологии.

По данным специалистов, бесснежное Рождество случится в стране в 13 раз за всю историю метеонаблюдений с 1923 года. Такое уже случалось в 1924, 1932, 1936, 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015 и 2016 годах.

Самое снежное Рождество в Латвии, когда толщина снежного покрова достигала 30 см, наблюдалось в 1981 и 2010 году. А рекорд по толщине снежного покрова в Латвии — 51 см, был зафиксирован в 1981 году в Вентспилсе.

Самое тёплое Рождество случилось в 2016 году, когда на Колке отметка на термометре показала + 10,3 С. Самая низкая температура была отмечена в 1996 году в Зосены, — 31,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Латвии начнёт медленно снижаться, а после 26 декабря ожидается снег. К концу недели на территории Латвии ожидаются небольшие морозы и снег с дождём.