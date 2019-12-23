Москва, , 16:43 — REGNUM Период с января по ноябрь 2019 года стал самым теплым в Москве в сравнении с аналогичными значениями за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе Гидрометцентра России.

«Принимая во внимание, что в оставшиеся дни до Нового года температура воздуха в Москве ожидается заметно выше нормы, можно утверждать, что 2019 год в столице станет самым теплым в её метеорологической летописи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока самым тёплым годом в Москве считается 2015 год, когда среднегодовая температура составила +7,4°С, а её аномалия — +2,4°С.

За девять дней до конца 2019 года температурная аномалия составляет +2.7°С, сообщают в Гидрометцентре.

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