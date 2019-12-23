Москва, , 16:58 — REGNUM Московская городская дума рассмотрит вопрос об усилении контроля за оборотом охолощенного оружия, предназначенного для имитации выстрела. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба столичной городской думы.

Вопрос обсудят в весеннюю сессию.

Как отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты предлагают «либо законодательно закрепить обязанности граждан получать лицензию или разрешение на коллекционирование охолощенного оружия, либо обязать граждан ставить такое оружие на учет».

Регистрировать охолощенное оружие необходимо, поскольку в стрессовой ситуации его невозможно отличить от боевого, считает Шапошников.