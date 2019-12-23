Киржач, Владимирская область, , 16:32 — REGNUM Более 30 тонн просроченной красной икры было продано во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора 23 декабря.

Крупную партию товара с истекшим сроком годности инспекторы обнаружили в ходе анализа данных по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» в сфере переработки, хранения и дальнейшей реализации икры лососевой. Инспекторы обратили внимание на нелогичные схемы перемещения товаров: специалисты обнаружили девять площадок, которые принадлежали 14 хозяйствующим субъектам, но работали по одному фактическому адресу в Киржаче. Как установлено, в торговый оборот вводилась икра горбуши с истекшим сроком годности, срок годности у продукции подменялся. При этом информации о производителе нет.

«Общий объем просроченной продукции, находившейся в обороте, составил более 30 тонн. В ходе проверки были отобраны образцы икры лососевой, которые в настоящее время направлены на исследование в ФГБУ ЦНВМЛ. На момент проведения проверочных мероприятий вышеуказанная продукция была реализована. По результатам проверки в отношении юридического лица будут приняты меры административного воздействия», — уточнили в Россельхознадзоре.

Инспекторы установили, что ветеринарные сертификаты на продукцию с истекшим сроком годности для реализации в пищу людям оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. В настоящее время женщина отстранена от работы по оформлению сертификатов.

Всю информацию управление Россельхознадзора готовится передать правоохранителям.

Как отмечает ИА REGNUM, красная икра относится к числу традиционных деликатесов для новогоднего стола. С приближением новогодних праздников специалисты выявляют большое количество фальсификата в продаже.