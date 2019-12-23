Ставрополь, , 16:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор двум жителям Ставропольского края Ринату Сулейманову и Русманбету Менглибаеву, признанным виновными в совершении теракта. Первому из них назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 15 лет, второму — на 17.

Напомним, оба обвиненных принимали участие в подрыве автомобиля в городе Пятигорске в 2010 году. В результате теракта пострадали 46 человек, получив ранения различной степени тяжести. Он был совершен 17 августа у кафе «Оскар». Взрывчаткой был начинён автомобиль такси, водитель которого Александр Ким был убит.

Ранее в причастности к данному преступлению были признаны виновными главарь бандгруппы — житель Нефтекумского района Рафаэль Исмаилов, который создал в 2009 году преступную группу из сторонников радикального ислама для борьбы с «неверными». Кроме того, получили сроки от 16 до 24 лет еще четверо участников теракта в Пятигорске и последующей попытки такого же теракта в Ставрополе.

Сулейманов и Менглибаев были обвинены в участии в банде, террористическом акте, покушении на совершение террористического акта, незаконном изготовлении взрывного устройства.

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