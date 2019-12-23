Махачкала, , 16:31 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил главе Дагестана Владимиру Васильеву медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, за содействие в решении задач, возложенных на СК РФ, Васильев отмечен ведомственной медалью «За заслуги», сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе руководителя республики.

Глава СК РФ прибыл в Дагестан с рабочим визитом. В махачкалинском аэропорту Бастрыкин и Васильев обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан.

Отметим, что Владимир Васильев является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденов Александра Невского, Почета, Мужества, «Содружество». Ранее ему были вручены медали «За боевое содружество», «200 лет МВД России», «За взаимодействие» (прокуратура РФ), «За возвращение Крыма» и другие.