Москва, , 16:24 — REGNUM В связи с тем, как быстро оказались раскуплены все билеты на поезда, которые направятся на Крымский полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, есть смысл задуматься о том, чтобы уже сейчас начать продавать билеты на летний период, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«В настоящий момент продано уже 57 тысяч билетов на поезда, которые будут направляться из Москвы и Санкт-Петербурга на Крымский полуостров. Это говорит о том, что проект крайней востребован со стороны населения. В первые дни были раскуплены практически все билеты, которые продавались за 70 дней до начала движения поезда. Мы считаем, что стоит задуматься об открытии продаж на летний период, чтобы в преддверии летних праздников и отпусков не возникало чрезмерного ажиотажа и люди могли бы приобретать билеты в комфортных условиях», — сказал Зотов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, путешествие по железной дороге Крымского моста в ближайшие несколько месяцев совершат более 57 тыс. пассажиров.

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