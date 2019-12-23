Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Мусоросортировочный комплекс в Свердловской области, который ранее хотели построить под Екатеринбургом, могут построить на другой территории. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова, также рассматриваются площадки Белоярского округа, Дегтярска и Берёзовского.

Тем не менее, конкретики власти пока не предлагают. Как только какой-то из вариантов будет рассматриваться вплотную, то чиновники рассчитывают выйти на диалог с жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители организовали протестные акции против размещения мусорного завода и свалки под Екатеринбургом. Мэрия города пообещала обратиться в свердловское минЖКХ и заявить о общественной позиции.

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