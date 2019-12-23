Краснодар, 23 декабря 2019, 16:15 — REGNUM Краснодарский край уже ощущает эффект от строительства моста через Керченский пролив. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 23 декабря пресс-служба краевой администрации.
Он напомнил, что с 2014 года, после возвращения Крыма в Россию, на Кубани реализуется целый ряд инвестпроектов, связанных с обеспечением транспортной инфраструктуры: обход Краснодарского железнодорожного узла, строительство путей, пограничных и сортировочных станций у портов Азово-Черноморского бассейна, реконструкция линий Таманского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин дал старт движению по железнодорожной части Крымского моста. Сегодня же из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд «Таврия» — в Севастополь.