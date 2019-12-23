Краснодар, , 16:15 — REGNUM Краснодарский край уже ощущает эффект от строительства моста через Керченский пролив. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 23 декабря пресс-служба краевой администрации.

«Запуск поездов в Крым превратит Кубань в один из главных транзитных регионов. Но эффект от строительства железнодорожной части Крымского моста регион уже ощущает», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что с 2014 года, после возвращения Крыма в Россию, на Кубани реализуется целый ряд инвестпроектов, связанных с обеспечением транспортной инфраструктуры: обход Краснодарского железнодорожного узла, строительство путей, пограничных и сортировочных станций у портов Азово-Черноморского бассейна, реконструкция линий Таманского полуострова.

«Край ожидает увеличения пропускной способности железных дорог к морским портам и Крымскому мосту до 154 пар поездов в сутки. Объем грузоперевозок превысит 125 млн тонн в год», — добавил Кондратьев, напомнив, что в настоящее время обсуждаются варианты запуска электричек между Кубанью и Крымом.

«Мы стали еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта», — подчеркнул Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин дал старт движению по железнодорожной части Крымского моста. Сегодня же из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд «Таврия» — в Севастополь.