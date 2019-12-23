Рязань, , 16:11 — REGNUM Проблема обманутых дольщиков практически решена в Рязанской области. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов 23 декабря на пресс-конференции, посвящённой итогам 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Строительство двух оставшихся недостроенных домов завершат на федеральные деньги.

24 декабря будут вручены ключи от квартир собственникам достроенного ЖК «Аэробус» в микрорайоне Семчино. По словам губернатора, по сути, это мероприятие завершает решение проблемы с обманутыми дольщиками в регионе. Два оставшихся многоквартирных дома компаний-застройщиков «Альфа Рязань» и «Инжстрой», которые были выявлены гораздо позже, будут достраиваться за счёт средств федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и региона.

«Здесь сроки зависят от того, насколько будут активны правоохранительные органы в принятии своих решений, и насколько быстро будут саккумулированы средства для достройки этих двух домов», — отметил Николай Любимов.

В начале декабря 2019 года в регионе насчитывалось 388 проблемных договора о долевом участии строительства многоквартирных домов.