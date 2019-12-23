Донецк, 23 декабря 2019, 16:08 — REGNUM Член 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ перешел на сторону Донецкой Народной Республики, сообщили 23 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По словам представителя Народной милиции, украинский военный подтвердил готовность перейти на сторону ДНР из-за невыносимых условий службы.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за неделю с 12 по 19 декабря 2019 года произошло 28 случаев дезертирства украинских силовиков, размещённых в зоне ответственности сил ДНР.
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