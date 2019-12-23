Донецк, , 16:08 — REGNUM Член 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ перешел на сторону Донецкой Народной Республики, сообщили 23 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В 56-й бригаде, занимающей позиции напротив Донецка, между Авдеевкой и Песками, продолжаются поиски военнослужащего Виталия К., оставившего расположение части… Сегодня ночью, в результате успешно проведенных оперативных мероприятий, Виталий К. оказался на территории ДНР», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителя Народной милиции, украинский военный подтвердил готовность перейти на сторону ДНР из-за невыносимых условий службы.

«Имеют место случаи рукоприкладства со стороны младших командиров, от командира взвода и ниже. Оборудование мест несения службы и отдыха, а также закупка топлива для печей производится личным составом за свой счёт…» — рассказали в пресс-службе.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за неделю с 12 по 19 декабря 2019 года произошло 28 случаев дезертирства украинских силовиков, размещённых в зоне ответственности сил ДНР.

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