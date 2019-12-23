23 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Первый поезд в Крым, который доберется до полуострова по Крымскому мосту, проводили днем 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под «непростым» номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров. Они с комфортом разместились в 17 купейных и плацкартных вагонах частного поезда.

Табло на Московском вокзале перед отправлением пассажирского поезда Таврия в Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Табло на Московском вокзале перед отправлением пассажирского поезда Таврия в Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM Отправление первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспозиция Дорога двух морей на Московском вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM Экспозиция Дорога двух морей на Московском вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый пассажирский поезд Таврия отправился в Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM Первый пассажирский поезд Таврия отправился в Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправление первого поезда в Крым, путь которого пройдет только по российской территории, сопровождалось телемостом со станцией Тамань, где президент России Владимир Путин принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части нового, самого протяженного в Европе, моста через Керченский пролив.

Телемост Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажиры пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM Пассажиры пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

За 43,5 часа пути «Таврия» из Петербурга преодолеет 2741 км, пройдя, в том числе по 19-километровым по железнодорожным путям Крымского моста. В город русских моряков поезд прибудет в среду, 25 декабря, в 09:25 мск.

Пассажиры пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажирский поезд Таврия перед отправлением Дарья Драй © ИА REGNUM

Проводник пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уже сообщалось, вплоть до 17 января 2020 года новый поезд будет курсировать ежедневно, затем перейдет на режим работы через день. Расписание летнего сезона станет известно позже, его составят в зависимости от спроса.

Пассажирский поезд Таврия перед отправлением Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербург-Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM Санкт-Петербург-Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вывел на маршрут между Петербургом и Севастополем пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Все современные вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В состав каждого поезда включен вагон-ресторан.

Вагон пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

Вагон пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

Вагон пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM Пассажир в вагоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Плацкартный билет до Севастополя из Северной столицы стоит от 3649 рублей, билет в купе — от 4380 рублей. Обратные билету практически в такую же цену. В стоимость проезда в купе входят рацион горячего питания, комплект постельного белья, санитарно-гигиенический набор.

Подстаканник Дарья Драй © ИА REGNUM