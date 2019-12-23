Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Телеканал FX выпустит мини-сериал по мотивам книги Стивена Кинга «Кэрри». Об этом 23 декабря сообщает «Мир Фантастики».

Работа над новым сериалом находится на ранней стадии, у проекта пока ещё нет сценария. Сообщается, что на главную роль в шоу будет рассматриваться «транссексуал или «цветная» актриса».

Напомним, «Кэрри» — это мистический роман Стивена Кинга о школьнице, обладающей даром телекинеза. Последняя экранизация по мотивам книги вышла в 2013 году, главную роль в ней исполнила Хлоя Морец.

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