Махачкала, , 15:58 — REGNUM Воспитатели детских садов Махачкалы получат единовременные выплаты в размере 30,4 тыс. рублей. Приказ об этом подписал руководитель управления образования администрации города Вадим Дибияев.

«Выплаты будут произведены в рамках обеспечения индикативных значений, установленных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года», — написал Дибияев на своей странице в Instagram.

Начальник управления отметил, что в общей сложности между воспитателями будет распределено свыше 70,5 млн рублей. Таким образом, единоверную выплату из резервного фонда Дагестана получат свыше 2,3 тыс. сотрудников детских садов.