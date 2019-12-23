Самара, , 15:57 — REGNUM Жителя Самарской области приговорили к более 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Следствием и судом установлено, что житель города Тольятти разместил на территории Самарской области 14 тайников-закладок с наркотиком и дважды сбыл наркотики своему другу. Кроме этого обвиняемый хранил при себе с целью сбыта 11 свертков с наркотическим веществом.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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