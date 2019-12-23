Москва, 23 декабря 2019, 15:53 — REGNUM Директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил родственников погибших сотрудников Росгвардии за умение жить вопреки ударам судьбы, терпение и твердость духа. Это, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба данного ведомства, произошло 23 декабря в рамках встречи Золотова с членами семей сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Как сообщается, участники встречи возложили цветы к мемориальному комплексу павшим военнослужащим и сотрудникам правопорядка, посетили филиал Центрального музея Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке Железнодорожников в Рязани открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.
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