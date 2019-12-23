Москва, , 15:53 — REGNUM Директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил родственников погибших сотрудников Росгвардии за умение жить вопреки ударам судьбы, терпение и твердость духа. Это, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба данного ведомства, произошло 23 декабря в рамках встречи Золотова с членами семей сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщается, участники встречи возложили цветы к мемориальному комплексу павшим военнослужащим и сотрудникам правопорядка, посетили филиал Центрального музея Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

«Войска национальной гвардии — это не только военнослужащие, сотрудники и служащие, но и их близкие, которые буквально живут непростой службой своих мужей, отцов и сыновей, — сказал Виктор Золотов. — К сожалению, история войск складывается в том числе из событий, связанных с потерей любимых и дорогих нам людей. Разделяя вашу боль, уважаемые родители, жены и дети наших боевых друзей, все мы воспринимаем случившееся как личное горе и бережно храним память о них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке Железнодорожников в Рязани открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.

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