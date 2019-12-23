Париж, , 15:49 — REGNUM Мобилизация железнодорожников во Франции против пенсионной реформы снова снизилась в понедельник утром, 23 декабря, до 9,2%, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 9,5% сотрудников железных дорог поддержали мобилизацию против пенсионной реформы 20 декабря. К сравнению, 5 декабря, в день национальной забастовки, более 55% железнодорожников во Франции поддержали протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Института общественного мнения во Франции, большинство жителей страны (51%) продолжают поддерживать забастовку против пенсионной реформы.

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