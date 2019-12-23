Вена, , 15:49 — REGNUM Создатели Ori and the Blind Forest ищут геймдизайнера для разработки новой ролевой игры. Об этом сообщалось 22 декабря на портале Gamasutra.

Разработчики из Moon Studios планируют устроить «революцию в жанре ARPG» (ролевой экшен). Представители студии отмечают, что новому геймдизайнеру предстоит работать удалённо, поэтому им может стать талант из любой страны мира.

Напомним, австрийская компания Moon Studios наиболее известна созданием платформера Ori and the Blind Forest. Игра получила высокие оценки от игроков и критиков.

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