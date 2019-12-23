Кострома, , 15:48 — REGNUM Костромские представители экологического движения «Во имя жизни» выступили против строительства крупного целлюлозно — бумажного завода на Рыбинском водохранилище, — сообщает Kostroma.News.

Активисты собрались на круглом столе. Они назвали строительство целлюлозно-бумажного комбината в верховьях реки Волга «преступлением века». По их мнению работа крупного предприятия такого направления приведет к большому количеству химических выбросов в воду, в результате чегно могут пострадать жители Костромы. Рыбинска, Ярославля, Тутаева. «Решение о размещении предприятия I класса опасности в верховьях реки Волги является необоснованным, невзвешенным, непродуманным и недопустимым. Ознакомившись с намерениями группы «Свеза» построить биотехнологический комплекс на Рыбинском водохранилище в верховьях реки Волги, участники круглого стола выражают категорическое несогласие с решением Правительства и Президента России поддержать проект строительства.

По информации Министерства природы — на водохозяйственном участке, в пределах которого предполагается строительство целлюлозного завода, нормативы допустимого воздействия по привносу взвешенных и химических веществ по нефтепродуктам, фосфатам, азоту аммонийному, нитратам, биологическому потреблению кислорода, взвешенным веществам исчерпаны (источник — ответ Минприроды жителям Вологодской области от 12.12.2019г, №12−50/16 221−01)», — отметили в резолюции члены"Во имя жизни».