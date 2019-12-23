Москва, , 15:43 — REGNUM На европейской территории России установилось не просто теплая, а экстремально теплая погода, превышающая норму на 12−13 градусов. Об этом сообщил 23 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Столь тёплой погода будет 23 и 24 декабря. Погода похожа на середину октября или первую декаду апреля, когда температура достигает 5−6 градусов выше нуля.

«Поэтому, можно сказать, что погода либо на два с половиной месяца отстает, либо на три месяца опережает», — сказал Вильфанд ТАСС.

Так, в Санкт-Петербурге в ближайшие дни потеплеет до 4−6 градусов тепла, в Крыму и на Кубани — до 17 градусов тепла.

В Западной Сибири к концу недели произойдёт резкий перепад к сильным морозам. В Новосибирской, Томской, Омской областях похолодает до минус 30−32 градусов, в Красноярском крае — до 30−40 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необычно тёплой погоде в в центральной части Европейской территории России рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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