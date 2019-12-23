Варшава, , 15:42 — REGNUM Количество игроков «Дикой Охоты» («Ведьмак 3: Дикая Охота») выросло на несколько тысяч человек после выхода сериала «Ведьмак» на Netflix. Об этом 23 декабря сообщает «Игромания».

По данным портала SteamCharts, за последние сутки в Wild Hunt сыграли около 48 тыс. человек. В последний раз такой показатель онлайна в проекте был в 2016 году — после релиза дополнения «Кровь и вино».

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в проекте исполнил британский актёр Генри Кавилл.

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