Махачкала, , 15:42 — REGNUM Бывший министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев перешел на работу в Дагестанскую сетевую компанию. В организации он занял пост заместителя управляющего директора, о чем сообщил сам экс-министр на своей странице в Instagram.

«Начал пробовать свои силы в новой для себя отрасли и организации — АО «Дагестанская сетевая компания». Функционал: управление персоналом, подготовка и подбор кадров, организация труда», — написал Гаджиев.

Арсен Гаджиев был назначен министром по делам молодежи Дагестана в январе 2016 года. Покинул свой пост в сентябре 2017 года после того, как в отставку подал назначивший его глава республики Рамазан Абдулатипов.

В разные годы Гаджиев также работал преподавателем в Дагестанском государственном университете, был председателем общественного движения «Я — помощник президента», членом Общественной палаты республики и Российского союза студенческих организаций, депутатом молодежного парламента при Народном собрании Дагестана и т. д.

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