Самара, , 15:38 — REGNUM В центре Самары в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с проведением «Новогодней ночи 2019−2020» с 13:00 часов 31 декабря 2019 года до 06:00 часов 1 января 2020 года будет ограничено движение транспорта на улицах Чапаевская от улицы Вилоновская до улицы Красноармейская, Шостаковича от улицы Чапаевская до улицы Фрунзе и на площади имени В.В. Куйбышева.

Отмечается, что с 13:00 часов 31 декабря 2019 года до 06:00 1 января 2020 года движение автобусов, курсирующих по маршрутам № 24, 92, 297 будет организовано по скорректированной схеме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме главная площадь превратилась в кинозал