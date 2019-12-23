Кострома, , 15:32 — REGNUM В Костроме начались новогодние показы художественных и мультипликационных фильмов под открытым небом, — сообщает пресс-служба администрации города.

Кино и анимацию на большом экране на Сусанинской площади Костромы будут показывать с 23 декабря по 3 января с 9 утра до 9 вечера.

В репертуаре — известные мультфильмы советских времен — «Дед Мороз и лето», «Двенадцать месяцев», «Умка», «Щелкунчик», «Как Ёжик и Медвежонок Новый год встречали», а из художественных покажут фильмы — легенды — «Карнавальная ночь», «Морозко», «Снегурочка», «Снежная королева».

Также в предновогодние и праздничные дни с большого экрана на площади костромичей поздравят воспитанники городских детских садов. Ролики заранее записали журналисты местной телерадиокомпании.