Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чувашии появился ещё один почётный гражданин республики. Это звание присвоено заслуженному строителю России 84-летнему Евгению Тертышному, который также является почётным гражданином Чебоксар. Соответствующий указ подписал сегодня, 23 декабря, глава региона Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено Евгению Тертышному «за выдающиеся заслуги» перед регионом и «активную общественную деятельность».

Отметим, что Евгений Тертышный родился 22 февраля 1935 года в городе Шадринске Курганской области, в 1960 году окончил факультет «Автомобильной дороги» автодорожного института Саратовской области — в том же году переехал в Чувашию, где трудился в строительной отрасли более четырёх десятков лет. В 2006 году удостоен звания «Почётный гражданин города Чебоксары», также награждён медалью «За доблестный труд», орденами «Знак почета» и Трудового красного знамени. Является заслуженным строителем России.