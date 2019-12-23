Львов, Украина, 23 декабря 2019, 15:37 — REGNUM Иерархи украинской церкви должны принять волевое решение и перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, заявил львовский журналист Остап Дроздов 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Для переноса даты празднования Рождества нужно генеральное решение церковной верхушки, считает Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинских раскольников от религиозной организации «ПЦУ» анонсировал проведение рождественских обрядов 25 декабря и 7 января.
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