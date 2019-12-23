Львов, Украина, , 15:37 — REGNUM Иерархи украинской церкви должны принять волевое решение и перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, заявил львовский журналист Остап Дроздов 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«75% всех православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря, в то время как 7 января исповедует враждебная нам российская и пророссийская церкви. И поэтому каждый украинский православный должен выбрать, с кем он… С Европой или с Россией», — написал он.

Для переноса даты празднования Рождества нужно генеральное решение церковной верхушки, считает Дроздов.

«Переход на 25 декабря — это будет не менее эпохальное событие, чем томос (документ о так называемой церковной автокефалии — ИА REGNUM)», — отметил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинских раскольников от религиозной организации «ПЦУ» анонсировал проведение рождественских обрядов 25 декабря и 7 января.

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