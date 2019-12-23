Астрахань, , 15:26 — REGNUM Жительница Астрахани получила награду Следственного комитета «За содействие» за высокую гражданскую позицию и помощь в пресечении преступлений в отношении детей — именно благодаря неравнодушию женщины в регионе раскрыли двух высокопоставленных педофилов. О награждении 23 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, вечером 10 марта 2018 года жительница Астрахани Нелля Силантьева сообщила в правоохранительные органы о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних детей. Когда правоохранители попытались попасть в квартиру, мужчина выпрыгнул с балкона второго этажа, попытался скрыться, однако был задержан. В квартире, которую задержанный снимал, были обнаружены фотоаппарат, видеокамеру, ноутбуки и электронные носители, на которых оказалось более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера, в том числе с участием детей. Потерпевшими по делу были признаны десять несовершеннолетних, которым на момент совершения в отношении них преступлений было от восьми до 17 лет.

Следствие, а позже и суд установили, что с 2016 по 2018 годы 54-летний астраханец и его знакомый (оба, как выяснилось, теперь уже бывшие депутаты Астраханской облдумы) водили в эту квартиру детей, где совершали в отношении них развратные действия и половые сношения. Одна из знакомых преступников водила к педофилам своих собственных племянников. Оба фигуранта дела были признаны виновными, один отправился в колонию строгого режима на 24 года, второй — на 16 лет.

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