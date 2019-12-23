Владикавказ, , 15:24 — REGNUM Первый центр народных художественных промыслов открылся в Северной Осетии. Он расположен во Владикавказе, на проспекте Мира. Его появление глава республики Вячеслав Битаров назвал знаменательным событием в жизни республики и связал с появлением центра надежду на развитие туризма.

«Открытие этой масштабной торгово-выставочной площадки — важное и знаковое событие для культурной жизни Северной Осетии. Здесь объединены мастера-ремесленники республики, которые смогут представлять и продавать продукцию на единой площадке», — цитирует Битарова его пресс-служба.

В центре народных промыслов собраны под одной крышей ремесленники, занимающиеся изготовлением продукции из дерева, бронзы, керамики, ювелирных украшений. Народные умельцы и известные мастера будут представлять свои работы жителям и гостям республики, также в будущем здесь планируется организовавать мастер-классы.