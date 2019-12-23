Самара, , 15:22 — REGNUM «Елку безопасности» из 70 автомобилей выстроили автомобилисты в Самаре. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, предновогодний флеш-моб прошел на парковке футбольного стадиона «Самара Арена».

Отмечается, что в мероприятии приняли участие свыше 70 автомобилей, в том числе 10 патрульных автомобилей ГИБДД.

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