Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM В столице Среднего Урала включат долгожданную новогоднюю подсветку улиц уже в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, первым делом будет включена иллюминация на центральном проспекте Ленина. А уже на следующий день власти запустят подсветку на улице Свердлова.

«Всё будет феерично», — обещает градоначальник

Как сообщало ИА REGNUM, во многих российских городах праздничная подсветка работает уже не первую неделю. В частности, в Москве иллюминацию включили ещё 13 декабря 2019 года.

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