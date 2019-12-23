Ташкент, , 15:19 — REGNUM Частные детские сады в Узбекистане будут принимать в группы раннего развития детей с одного года, сообщили в пресс-службе министерства дошкольного образования республики со ссылкой на новый закон «О дошкольном образовании и воспитании».

В группу раннего развития входят дети от одного года до трех лет, в младшие группы — от трех до четырех лет, в средние группы — от четырех до пяти, в старшие — от пяти до шести, в группу дошкольной подготовки — от шести до семи лет.

Отметим, в настоящее время частные детские сады принимают детей в возрасте от двух лет. Вышеуказанный закон позволяет принимать детей с одного года с 16 июня 2020 года.

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