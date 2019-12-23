История вопроса

Столицу Красноярского края – Красноярск – называют городом «чёрного неба». Периодически над Красноярском опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеорологические условия. Горожане несколько раз выходили на митинг «За чистое небо». Однако экологические проблемы наблюдаются не только в столице края, но и в других городах. Один из самых проблемных в плане экологии - Норильск.