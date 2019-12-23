Красноярск, 23 декабря 2019, 15:16 — REGNUM Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды разместило информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Красноярске.
Как сообщили ИА REGNUM в управлении, с 19 часов по местному времени 23 декабря до 19 часов 24 декабря в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Объявляются НМУ первой степени опасности. Красноярцы такие периоды называют режимами «чёрного неба».
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Усс назвал экологические проблемы Красноярска «острыми».