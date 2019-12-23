Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Жительница Свердловской области может быть депортирована в Казахстан. У неё паспорт этой страны, а при продлении разрешения на временное проживание в России выявилось непреодолимое препятствие — ВИЧ-инфекция, пишет E1.ru.

По данным издания, девушка родилась в Казахстане 23 года назад. Из них 20 живёт в России. Она несколько раз продлевала разрешение на временное проживание. В очередной раз после результатов анализов сделать это не удалось.

Теперь девушке грозит депортация. При этом на Урале у неё муж и работа.

Отметим, некоторые интернет-пользователи в комментариях сочувствуют свердловчанке. Но есть и такие, кто недоумевает, как так вышло, что за 20 лет ей не оформили российский паспорт.