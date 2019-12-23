Черкесск, , 15:14 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии в Москву выехала делегация школьников, которые примут участие в Новогодней ёлке в Кремле. На главную ёлку страны отправились 32 ребенка, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Участниками праздничного представления, которое состоится 25 декабря, станут самые достойные дети — это отличники учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов и различных спортивных соревнований. Кроме того, возможность посетить Москву предоставили для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В поездке их будут сопровождать восемь человек из числа воспитателей, медработников и сотрудников полиции.

«Желаю много впечатлений и ярких эмоций нашим детям, которые отправились в Москву на главную ёлку страны — в Кремль», — пожелал им глава республики Рашид Темредов на своей странице в Instagram.