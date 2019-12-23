Петрозаводск, , 15:16 — REGNUM Туман, мокрый снег и тёплая погода ожидаются в Республике Карелия, несмотря на конец декабря. Об этом сообщает 23 декабря Карельский центр УГУМС.

По данным республиканского гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман, а на дорогах гололедица. Также в течение дня дня будет облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в Карелии в течение дня днём будет составлять −2…+3, на севере местами до минус 5 градусов.