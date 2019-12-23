Курган, , 15:13 — REGNUM В Кургане для эффективной чистки проезжей части улиц от снега ещё на трёх улицах введён запрет на стоянку транспортных средств в ночное время. Запрет действует с 0:00 до 6:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ночная стоянка запрещена на ул. К. Мяготина и ул. К. Маркса, а также для грузовиков на противоположных сторонах проезжих частей по проспекту Маршала Голикова.

Согласно постановлениям администрации Кургана в местах действия запретов будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним. ранее ночная стоянка была запрещена по обочинам улиц Советская, М. Горького, К. Маркса, Кирова, Володарского, Пичугина, Савельева, генерала Дубынина, Р. Зорге, Пушкина, Томина, Кравченко, Климова.

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